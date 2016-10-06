بعد 20 سنة.. «أمانة الرياض» تتجه لإغلاق سوق شعبي وتحويله إلى مواقف

بعد عشرين عاماً مضت على إنشاء سوق شعبي، طالبت "أمانة مدينة الرياض" من أصحاب من (240) محلاً تتكون من محلات وكشكات صغيرة وبسطات نسائية، وهي المصدر الوحيد لإعانة مئات العائلات التي تستفيد من المردود المالي لهذه المحلات بإخلاء المكان، لتحويله إلى مواقف سيارات.

ومما هو مستغرب أن "أمانة الرياض" طالبت بإزالة هذا السوق الشعبي الذي يتكون من دور واحد فقط، بعد عشرين سنة من إنشائه، واستخراج جميع الأوراق الرسمية من رخص بلدية مازالت سارية المفعول، وتسديد رسوم وزارة العمل، ودفع زكاة دخل المحلات تطالب بإخلاء هذا السوق الشعبي الذي يعمل فيه مواطنون كبار سن وشباب ونساء، وتحويله إلى مواقف سيارات خاصة للأسواق المجاورة، بينما المواقف الموجودة الآن تفي بالغرض وتخدم حتى المدارس والمساكن المجاورة لهذا السوق. وناشد أصحاب المحلات الذين التقتهم «الرياض» الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في موضوع إزالة السوق وإعادته إلى مواقف للسيارات.

ومن المتوقع أن تصل خسائر أصحاب المحلات التجارية إلى أكثر من 180 مليون ريال، والتي تتضمن أعمال الديكور وقيمة البضائع الموجود في هذه المحلات، بالإضافة إلى تسريح أكثر من 300 شاب سعودي يعملون في هذه المحلات ويشكلون نسبة سعودة تتجاوز 90% في هذا السوق، وهذا العدد لا يشمل أصحاب هذه المحلات الذي يصل عدده إلى أكثر 140 مستثمراً.

أصحاب المحلات: أين نذهب؟

"الرياض" تجولت في السوق، المسمى "سوق الأمانة" والتقت بأصحاب المحلات.. تحدث في البداية أيمن السعيد أحد أصحاب المحلات التجارية في سوق الأمانة قائلاً: ليس كالأسواق العشوائية المنتشرة، وهو سوق منظم وبمبنى يعتبر الأفضل بالمنطقة، وجميع عقود السوق والرخص سارية المفعول، وعقد السوق بين المستثمر مازال مستمراً مع الأمانة إلى تاريخ 1446هـ، والمحلات جميعها ملتزمة بالأنظمة والتعليمات فلماذا الإزالة؟

وتابع السعيد حديثه أن كل قرار يبنى على تقارير ولجان، وبالذات اللجنة الأولى لم تراعِ أياً من الطرق العلمية في اطلاق رأيها، ولم تستكمل جميع المعطيات والمعلومات، ولم تطلع على التنازلات الرسمية فأطلقت حكماً كأنه الرصاصة القاتلة لكل من يعمل بالسوق وقطعت رزق كثير من العوائل والأيتام المستفيدين منه، وتداركا من المقام السامي تم تكوين لجان أخرى من المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أيدت بقاء السوق بعد اطلاعها على جميع التنازلات والعقود، ولكن لم يؤخذ برأيها..

وطالب السعيد، المقام الكريم تكوين لجان للاطلاع والحكم، فهم لا يرضون بالتضييق على أبناء الوطن.

من جانبه قال المواطن على اليافعي، أحد المستأجرين في السوق منذ أكثر من 19 سنة، مثل هذا القرار سوف يتسبب في أضرار كبيرة على المستأجرين حيث انهم قاموا بإنفاق قبل عدة أشهر مبالغ كبيرة على الديكور وتفاجأوا بقرار إزالة السوق.

وتابع اليافعي، من يتحمل الخسارة في حالة وقوع مثل هذا الأمر هل هي الأمانة أم المستثمر، وأعتقد أن المستثمر لا يوجد لديه أية مشكلة حيث انه قام ببناء هذا السوق بعد أن وقع عقداً مع أمانة مدينة الرياض لمدة طويلة تتجاوز الـ 20 سنة الأمر الذي دفعنا إلى استئجار المحلات التجارية طيلة هذه المدة.

وأشار إلى أن جميع أوراقنا نظامية حيث إنني أمتلك كافة الرخص لممارسة نشاط التجارة، وتأكدت من المستثمر أن عقده مازال ساري المفعول مع الأمانة، وإزالة السوق يحول العديد من الشباب السعودي الذي يعمل فيه إلى سوق البطالة.

300 سعودي سيخسرون وظائفهم و240 محلاً وكشكاً ستغلق

أما ماطر العتيبي، فيقول أنا مستأجر منذ سنوات عديدة في هذا المكان، أين أذهب إذا أزيل السوق وهو مصدر دخلي الوحيد.. وطالب العتيبي بإيقاف قرار إزالة السوق لما له من ضرر كبير على المستأجرين.

وتساءل العتيبي، عن طرق التعويض التي سوف نحصل عليها نحن أصحاب المحلات اذا اغلق السوق ومن المسؤول عن دفع هذه التعويضات وهناك سؤال مهم طرحه العتيبي من هو المستفيد من إزالة هذا السوق.. بالتأكيد مسألة تحويله إلى مواقف غير مقنعة.

ومن جانبه قال زكى العقل، أحد قدامى المستثمرين في السوق، أن عقدنا مع المستثمر مستمر إلى 10 سنوات مقبلة، وجميع اللجان التي تشكلت في فترات ماضية باستثناء اللجنة الأولى، قالت إن السوق لا يحتاج إلى إزالة.

وأكد العقل أننا لا نواجه مشكله مع مستثمر السوق، مشكلتنا الأساسية مع أمانة الرياض التي تطالب بالإزالة لتحويله الى مواقف عامة دون النظر في مصيرنا.

فيما تحدث المواطن شاهر زايد، صاحب احد المحلات التجارية في السوق، أن هذه المحلات تشكل مصدر دخل وحيد لكثير من العائلات والأيتام، ونحن الآن نعيش في عصر توجه الدولة إلى القطاع الخاص، ونحن القطاع الخاص وظفنا الكثير من الشباب السعودي في هذه المحلات وعددهم يتجاوز الـ 300 شاب سعودي، وعند ما يغلق هذا السوق أين يذهبون؟

السوق من الداخل

البسطات النسائية المرخصة المتواجدة في السوق

أيمن السعيد

علي اليافعي

ماطر العتيبي

زكي العقل

شاهر زايد