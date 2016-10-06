حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته المبتكرة للاستثمار في المستقبل، مكنت دبي من امتلاك خبرة عالمية، وسجل حافل من الريادة في مجال التحول التكنولوجي والرقمي، بداية بالحكومة الإلكترونية وانتهاء بالحكومة الذكية.

وقال سموه: «أطلقنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية لتحويل دبي لأول حكومة في العالم تطبق تعاملاتها عبر شبكة التعاملات الرقمية الـ«بلوك تشين» بحلول 2020».

وأشار سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حدد أهداف الحكومة ضمن مجموعة من القواعد الأساسية، أهمها إسعاد الناس وصناعة المستقبل، ولم يكتفِ سموه بذلك، بل اعتمد الاستراتيجيات اللازمة لترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات عملية، تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة الناس، وذلك من خلال أجندة دبي المستقبل وأجندة دبي للسعادة.

ملامح

وأشار سموه إلى أن دبي ساهمت خلال العامين المنصرمين في تحديد ملامح المدينة الذكية، كنموذج متفرد لمدن العالم، وما زالت تبني على هذا النموذج، من خلال الاستشراف المستمر للمستقبل، ومواكبة ما تحمله تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من فرص لزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ضمن كل التعاملات الحكومية للأفراد والشركات.

جاءت تصريحات سموه، بمناسبة إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، إضافة إلى زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية التقليدية، وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف سموه أن الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل حياة الناس والأعمال في دبي، فلن يحتاج المتعامل في دبي سوى لتسجيل بياناته الشخصية وبيانات الأعمال المختلفة لمرة واحدة فقط، ليتم بعد ذلك تحديثها وتجديدها، والتأكد من صحتها بصورة آنية، ضمن شبكة البلوك تشين، وعلى مستوى جميع الجهات الحكومية والخاصة، من بنوك وشركات تأمين وغيرها.

وقال سموه «وجهنا مؤسسة دبي للمستقبل، بالإشراف على الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات التي كونتها المؤسسة من خلال مبادرة المجلس العالمي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، كما وجهنا مكتب مدينة دبي الذكية ليكون الذراع التنفيذية للاستراتيجية الجديدة».

وأكد سموه ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، مثنياً سموه على نموذج العمل المشترك بين مؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب مدينة دبي الذكية، والذي أثمرت عنه هذه الاستراتيجية ذات القيمة المضافة لإمارة دبي.

قيمة مضافة

من جانبه، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، أن الاستراتيجية ستسهم في تحقيق وفورات اقتصادية، يمكن إعادة استثمارها في مجالات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما ستسهم في توفير ملايين الساعات المهدورة من وقت الموظفين في إدخال البيانات بشكل متكرر، والتأكد من صحة الوثائق، إضافة إلى توفير ملايين الساعات التي يقضيها المتعاملون في مراجعة الجهات الحكومية.

وأضاف معاليه أن الاستراتيجية ستمكن من إيجاد أسواق اقتصادية ونماذج أعمال جديدة، مشيراً إلى توقعات بوصول حجم سوق البلوك تشين العالمي إلى 300 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أن المنتدى الاقتصادي العالمي وصف شبكة التعاملات الرقمية البلوك تشين، كأحد أهم 10 تقنيات ضمن الثورة الصناعية الرابعة، وأكثرها تأثيراً في عام 2016.

وحضر إطلاق الاستراتيجية، سيف العليلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ويونس ناصر نائب المدير العام لمكتب دبي الذكية.

وتعتبر تكنولوجيا «البلوك تشين»، أو ما يسمى بـ «إنترنت التعاملات»، أحد أهم ابتكارات القرن الواحد والعشرين، وأحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وهي عبارة عن شبكة سحابية آمنة، يتم من خلالها تسجيل والتحقق وتنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، الأسهم والمنتجات المالية، العقود التجارية على اختلاف أنواعها.

إضافة إلى العملات الرقمية، مثل «البتكوين» وغيرها، حيث تتم هذا التداولات بسرعة وأمان وفعالية، ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها، كما تتميز الشبكة بشفافية عالية، نظراً لاطلاع جميع أطراف الشبكة المعنين بتفاصيل كل معاملة وكل تداول.

وتمثل شبكة «البلوك تشين»، سلسلة طويلة من البيانات المشفرة والموزعة على الملايين من أجهزة الكومبيوتر والأشخاص حول العالم، وتسمح لأطراف كثيرة بإدخال المعلومات والتأكد منها، كما أنها تعتبر سجلاً علنياً مشفراً وآمناً.

خدمات مصرفية

وستسهم الاستراتيجية في نقل الخدمات الحكومية المصرفية وخدمات القطاع الخاص إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والفعالية والسهولة، كما ستسهم في تسهيل ربط الخدمات ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مع بعضها البعض، لتشكيل حزم خدمية ذات قيمة مرتفعة للمتعاملين.

وسيتم بناء على هذه الاستراتيجية، بناء أول شبكة «بلوك تشين حكومية على مستوى العالم»، ما سيمكن الجهات المختلفة العامة والخاصة من تحويل خدماتها إلى «عملات»، يمكن تداولها واستبدالها بخدمات أخرى ذات علاقة. وتسهم استراتيجية دبي لـ «البلوك تشين»، في رسم مسار لاعتماد هذه التقنية في دبي، وتوفير منصة مثالية لتبادل التكنولوجيا المتطورة مع مختلف دول العالم. وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية، وهي الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية.

ويعزز المحور الأول من الاستراتيجية «الكفاءة الحكومية» كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي، من خلال نقل 100 % من التعاملات الحكومية إلى شبكة البلوك تشين بحلول عام 2020، وتحفيز التعاملات غير الورقية، ودعم مبادرات دبي الذكية في القطاعين العام والخاص، حيث ستسهم الاستراتيجية في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، بما فيها الفواتير والخدمات.

وتجديد التراخيص بجميع أنواعها، وهذا الخفض في عدد الوثائق الورقية لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل له انعكاسات إيجابية على النواحي البيئية، حيث ستؤدي التعاملات الرقمية إلى خفض نسبة الانبعاثات الضارة للبيئة، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 114 مليون طن سنوياً.

وذلك من خلال تقليل عدد الرحلات التي يقضيها المراجعين سنوياً لإنجاز معاملاتهم، بما يوازي 411 مليون كيلو متر. كما ستسهم في تقليص حوالي 25 مليون ساعة عمل سنوياً، تستنزف في إعداد وحفظ الوثائق الورقية، ما يؤثر في إنتاجية الموظفين، وتأثيرهم في الاقتصاد الوطني.

أما المحور الثاني من الاستراتيجية «خلق نماذج عمل وشركات جديدة»، فيهدف إلى خلق ألف نموذج عمل جديد، قائم على استخدام شبكة «البلوك تشين»، ما يتيح للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، تأسيس شركات تقدم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى توفير الآف فرص العمل في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع العقارات والقطاع المصرفي وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب قطاع السياحة وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التقنيات الاستهلاكية.

والمحور الثالث «تحقيق الريادة العالمية»، فسيركز على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات البلوك تشين وتعاملاتها، حيث ستعمل دبي على توفير منصة مثالية وعالمية، تتيح لأكثر من 27 دولة من دول العالم، الاستفادة منها في تعزيز مستوى خدماتها في مجالات الأمن والسلامة، وإلى جانب توفير كل سبل الراحة لسياحها القادمين إلى إمارة دبي.

كما سيكون بإمكان زوار دبي، من خلال هذه الاستراتيجية، الاستفادة من إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول والموافقات الأمنية بسرعة أكبر، إلى جانب الاستفادة من سرعة إنجاز الموافقات على رخص قيادة واستئجار المركبات والبقاء على اتصال آمن ودائم بشبكة الإنترنت ودعم القطاع السياحي، من خلال الاستخدام المعتمد للمحافظ المالية الرقمية، بالتعاون مع شبكة دولية واسعة النطاق من الشركاء في مختلف أنحاء العالم.

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن استراتيجية البلوك تشين تهدف إلى تسهيل حياة الناس والأعمال في دبي، فلن يحتاج المتعامل سوى لتسجيل بياناته الشخصية المختلفة لمرة واحدة فقط. وقال سموه عبر «تويتر»: «تهدف الاستراتيجية إلى إضافة 25 مليون ساعة من الإنتاجية سنوياً للاقتصاد كانت مفقودة على الأعمال الورقية».

وتأتي هذه الاستراتيجية، استشرافاً لمستقبل قطاع الخدمات والتعاملات، لتضاف إلى سجل دبي في بناء مستقبل القطاعات الرئيسة، مثل قطاع الطاقة، والمتمثل في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وقطاع النقل، والمتمثل في استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وقطاع البنية التحتية، والمتمثل في استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

Ⅶسموه: إسعاد الناس وصناعة المستقبل هدف حكومة محمد بن راشد

Ⅶ الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل حياة الناس والأعمال في دبي