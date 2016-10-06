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ولي عهد دبي يعتمد الهيكل التنظيمي لمحاكم الإمارة

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ولي عهد دبي يعتمد الهيكل التنظيمي لمحاكم الإمارة ولي عهد دبي يعتمد الهيكل التنظيمي لمحاكم الإمارة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي.

ووفقاً للقرار يكون لمدير محاكم دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل المعتمد بموجب أحكام القرار رقم (53) لسنة 2016. ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2014 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي الإداري لمحاكم دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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