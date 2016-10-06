حاكم الشارقة يوجه بجسرين وطرق في نزوى

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشاريع خدمية وحيوية مهمة للشارقة منها (جامع الشارقة) الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في الإمارة، وطريق قطاه نزوى الذي يربط الشارقة مباشرة مع إمارة (أبوظبي – العين)، ووجه سموه باستكمال المشروع عن طريق عقدة مرورية، وإنشاء جسرين.

وبين المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مداخلة هاتفية خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن جولة صاحب السمو حاكم الشارقة شملت طريق قطاه نزوى الذي يمتد من طريق مليحة الى شارع المدام، مواز لطريق الإمارات العابر، ويمثل جزءاً من طريق رئيسي يربط الشارقة مباشرة مع إمارة أبوظبي (أبوظبي – العين)، ويسهل الطريق ربط مدينة الشارقة بمنطقة المدام.

ووفقاً لرئيس دائرة التخطيط والمساحة يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بلغت تكلفتهما 209 ملايين درهم منهم 97 مليون درهم تكلفة المرحلة الثانية، بينما بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 112 مليون درهم بالإضافة لتكلفة الجسرين الجديدين.

أمن وسلامة

وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 13 كم وهي قائمة فعلاً، أما المرحلة الثانية بطول 11 كم، بالإضافة الى 5 شوارع جانبية وبعض المرافق المكملة مثل نفق وسياج على جانبي الطريق بطول 60 كم لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق من خلال منع المركبات والحيوانات السائبة من عبور الطريق السريع عشوائياً.

ويتكون الطريق في هذه المرحلة من حارتي مرور بكل اتجاه وهو مصمم لاستيعاب عدد 6 حارات مرور بكل اتجاه مع الشوارع الخدمية مستقبلاً.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة أثناء الزيارة بإضافة جسرين بالإضافة الى استكمال مشروع ربط قطاه – نزوى بطريق المدام- دبي عن طريق عقدة مرورية.

كما تفقد سموه المرحلة الثانية من المشروع والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 95%وسيتم تسليم المشروع مع نهاية العام الجاري.

تفاصيل

ووجه سموه بتنفيذ أعمال إضافية للطريق تشتمل على إنشاء جسرين وطرق جانبية في نزوى، وسيتم في القريب العاجل الكشف عن مزيد من تفاصيل الأعمال الإضافية. ولفت رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن هذا الطريق يخدم قطاه نزوى ويسهل التنقل من الشارقة إلى المدام وكذلك العين ومناطق أخرى وصولاً إلى أبوظبي.

وقال: إن صاحب السمو حاكم الشارقة التقى بأهالي قطاه نزوى واطلع على مطالبهم بخصوص الخدمات والطرق ووجه بإضافة جسر على الطريق يخدم أهالي قطاه نزوى بشكل مباشر وللحفاظ سلامة الطريق.

جامع الشارقة

كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع جامع الشارقة الذي يقع في منطقة الطي ويعتبر من أهم مساجد إمارة الشارقة والتي تحظى بالاهتمام الكبير من سموه، حيث أشرف سموه على تصميم هذا الجامع وجميع أعماله التفصيلية من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية،.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الجامع الذي يعد أحد أكبر جوامع الإمارة يتسع لـ6000 شخص منهم 800 للسيدات يطل على شارع الإمارات العابر وطريق مليحة عند مدخل الإمارة للقادمين والمتوجهين من وإلى إمارات دبي - رأس الخيمة - أم القيوين.

ويصل ارتفاع القبة الرئيسية الى 50 متراً وتم استخدام عدد 53 ألف سقالة لأعمال الصب، كما يضم المسجد عدد 53 قبة فرعية.

وبين بن بطي أن ارتفاع كل من منارتي المسجد يبلغ 75 متراً، مشيراً الى ان نسبة إنجاز الأعمال الانشائية قد بلغت 95 بالمئة، وسيكتمل الإنجاز خلال فترة من 18 الى 24 شهراً.

ويشتمل الجامع على الحدائق والمرافق والخدمات وعلى 2000 موقف للسيارات ونوافير ومرافق خاصة لكبار السن وأخرى لغسل الأموات.