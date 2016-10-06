محمد بن زايد: حريصون بقيادة خليفة على توسيع الصداقات مع جميع الدول

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، الرئيس إيسوفومحمادو، رئيس جمهورية النيجر الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على بناء وتوسيع الصداقات القوية والمتميزة مع جميع الدول الصديقة، مشيراً سموه إلى أن علاقات التعاون مع جمهورية النيجر تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً، ومتمنياً أن ترتقي هذه العلاقات إلى تحقيق مسارات جديدة من التقدم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ورحب سموه برئيس النيجر والوفد المرافق، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية النيجر، وسبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص الاستفادة من المقومات والإمكانيات المتعددة في كلا البلدين، من خلال إقامة الشراكات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة العنف والإرهاب والتطرف، وأكدا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الدولي بشأن التصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات التي تقف وراءها وتدعمها، والعمل على دعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

ومن جانبه، أعرب رئيس النيجر عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير وتنمية التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمجالات التنموية والاقتصادية.

كما جرى، خلال اللقاء، تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة. وحضرها من الجانب جمهورية النيجر أوهومودو محمادو، مدير مكتب فخامة الرئيس، ويعقوبو إبراهيم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي، وعائشاتو بولاماكان، وزير التخطيط، وعدد من المسؤولين في النيجر.