محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة إنبيكس اليابانية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، توشياكي كيتامورا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبيكس اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط، رئيس مجلس إدارة شركة جودكو النفطية اليابانية.

تعاون

واطلع سموه من المسؤول الياباني على مجالات التعاون القائمة بين الشركات اليابانية والوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجال الصناعات البترولية والغاز.

صداقة

وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، وأهمية توسيع قاعدة التعاون، وتوفير كل أشكال الدعم، وتعزيز الأعمال التجارية المتبادلة، بما يسهم في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الياباني.