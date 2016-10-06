خليفة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

رسالة

وتسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال استقبال سموه في قصر الرئاسة أمس خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

علاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل دعم وتنمية مجالات الشراكة خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.