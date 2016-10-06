القحطاني لـ «الرياض»: حالات التسول في تزايد في غياب العقوبات

د. مفلح القحطاني

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني، لـ"الرياض" أن الجمعية عملت منذ البدء بتطبيق مشروع حماية الطفل واللائحة التنفيذية له، على ادخال النصوص التي تمنع استخدام الاطفال كمتسولين، مفيداً بأن نصوص اللائحة الآن أصبحت واضحة في تجريم استخدام الأطفال في التسول، منوهاً إلى أن الفترات القادمة ستشهد ازياداً في حالات التسول بالمملكة في ظل الوضع الحالي.

ودعا إلى إيجاد دراسات علمية مفصلة لوضع الحلول المتعلقة بظاهرة التسول، قائلاً "لابد من التفريق بين المتسول المحتاج الذي يبحث عن سد رمق الحاجة، بإيجاد حلول مناسبة تمنعه من التسول والمتسول صاحب التكسب فقط، الذي لابد من تطبيق العقوبات الرادعة والزاجرة بحقه، وأن الأمر يحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية لتقوم بواجبها في هذا الشأن والبناء على التجارب السابقة وما صدر من لوائح وتعليمات في جانب موضوع التسول والمتسولين".

وأضاف د. القحطاني "ما يلاحظ من وجود حالات تسول في المملكة تسند في الواقع إلى الإشكاليات الموجودة، وتتمثل في وجود جماعات تقوم بجلب اطفال للتسول من إحدى البلدان، بالإضافة لقيام بعض الأسر المحتاجة بمحاولة التسول، بمشاركة اشخاص متعاونين معهم ومنظمين، مقابل الحصول على نسبة من عوائد ذلك التسول، مستشهداً بنسب أقل في حالات تسول الأطفال في بعض دول العالم المتقدمة التي سنت الانظمة والقوانين لمكافحة التسول"، داعياً إلى وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة سواء الامنية أو الجهات المسؤولة عن التسول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على إيجاد آلية لكيفية التعاون مع حالات التسول، وأن على الجهات المسؤولة تفعيل دورها لدراسة حالات المتسولين ممن هم بحاجة لمساعدة وممن تنطبق عليهم الشروط والآليات وفق أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وعرج على وضع المتسولين الأجانب بالمملكة الذين يتم استقطابهم من بلدانهم للتسول، موضحاً بأن وضعهم يحتاج لآلية عمل تنفيذية على مدى بعيد، يشرع العمل بها منذ القبض عليهم وحتى ترحيلهم، قائلاً "لابد من النظر في حالات الاجانب المتسولين الذين تعاني بلدانهم من اضطرابات أمنية تحد من ترحيلهم لها، بحيث توضع لهم آليات توضح كيفية ترحيلهم".

وحول مقترح مشروع نظام مكافحة التسول الذي نوقش في جلسة مجلس الشورى الأخيرة، والذي من خلاله تم استبعاد الأعضاء المناقشين له إمكانية إنشاء دور لرعاية المتسولين دون إنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح، قال "إذا كان النظام أخذ في الاعتبار الإشكاليات الواقعة في التطبيق العملي، وتضمن انظمة وقوانين وحلولا واقعية للوضع القائم فانه يمكن المساعدة للقضاء على ظاهرة التسول، إلا أن ما يحثه علينا ديننا الإسلامي هو حفظ النظام العام وأن نكافح ظاهرة التسول ومحاربة استخدام ظاهرة الاطفال في التسول وتقديم المساعدة والمعاونة للمحتاجين من خلال الجمعيات الخيرية والجهات التي تقوم بهذا العمل".