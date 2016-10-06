جامعة المجمعة تحصد براءة اختراع لقياس نسبة تركيز الكوليسترول في الدم

استقبل مدير جامعة المجمعة د. خالد المقرن فريق المخترعين للاختراع (تقدير نسبة تركيز الكوليسترول في الدم باستخدام حساس حيوي مغلف بجزيئات أكسيد التيتانيوم النانوية) الحائز على براءة اختراع رقم (4923) من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

واطلع المقرن على تقرير كامل من بداية عمل الفريق للحصول على المنجز، والذي يسجل للجامعة هذه الإنجازات المتوالية وسجلها الحافل في مجال الاختراعات.

فقد نجح فريق بحثي من الجامعة في اختراع جهاز لقياس نسبة تركيز الكوليسترول في الدم باستخدام حساس حيوي مغلف بجزيئات أكسيد التيتانيوم النانوية، والحصول على براءة اختراع رقم (4923) بتاريخ 9 /10 /1437هـ من مكتب البراءات السعودية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وكان قد بذل الفريق البحثي جهوداً كبيرةً في الأبحاث والتجارب العلمية استمرت لأكثر من سنتين ونصف، والتي تكللت بالنجاح بإخراج هذا الجهاز إلى حيز الوجود وإلى واقع ملموس سيكون له دور مهم في المجال الطبي والعلمي.

وأكد د.المقرن سعادته بما تحقق من إنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة المتتالية، وقدم لهم التهنئة، والذي يسجل باسم الجامعة ككل، ويعكس مدى قدرة منسوبيها على تقديم الإضافة العلمية والعملية، وأن المملكة بدأت الانتاج الفعلي للمعرفة والابتكار والإبداع لتعيد أمجاد الماضي، وما حققته الجامعة من جوائز وألقاب متقدمة في مؤتمرات براءات الاختراع على الصعيدين العربي والدولي، وذلك لما تحظى به الجامعة من دعم كبير من القيادة الرشيدة- حفظها الله -.

من جهة أخرى، افتتح د. المقرن ورشة عمل تنسيق الجهود للاستفادة من خدمات وحدة متابعة التقلبات الجوية في مجال سلامة الطلبة، وذلك بحضور ضيوف الجامعة د. ماجد الحربي وكيل وزارة التعليم المساعد لشؤون المعلمين والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، و م.عبدالعزيز الدغيثر مدير عام فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، وعدد من المهتمين بالأرصاد الجوية وحماية البيئة.

حيث بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بعرض فيلم عن وحدة متابعة التقلبات الجوية بالجامعة وخدماتها المقدمة ودور الوحدة في متابعة الأرصاد والتعامل مع التقلبات الجوية وتعليق الدراسة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقليل المخاطر التي تنجم عن سوء التأثيرات الجوية، والتي تضمن سلامة طلاب وطالبات الجامعة، تلا ذلك كلمات حول البرنامج.

في الوقت الذي يشمل برنامج ورشة العمل عددا من المحاور وهي دور الإدارة للأمن والسلامة المدرسية في جانب تحقيق السلامة للطلبة يقدمها وكيل وزارة التعليم المساعد لشؤون المعلمين والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم د. الحربي، كما سيقدم وكيل الجامعة د. مسلم الدوسري المحور الثاني والمتعلق بمهام واختصاصات وحدة متابعة التقلبات الجوية، بعد ذلك يقدم الراصد الجوي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممدوح العصيمي المحور الثالث وهو عن تنظيمات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيال التنبيهات للمؤثرات المناخية يلي ذلك نقاش مفتوح لجميع المشاركين في الورشة ومن ثم كتابة التوصيات.