تكليف 52 معلماً للعمل مشرفين تربويين بتعليم الرياض

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد تكليف 52 معلماً للعمل كمشرفين تربويين للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ. وقال مساعد مدير العام التعليم للشؤون المدرسية حمد الشنيبر أن على المكلفين الالتزام بالمهمة المحددة في قرار التكليف، كما أنه في حالة حدوث عجز في احتياج المدارس من المعلمين في أي وقت من العام الدراسي ويتعذر تسديده من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس فيتم تسديده من المكلف بمهمة تربوية إشرافية. وأشار أنه يمكن الاطلاع على الأسماء المكلفين عبر ( http://bit.ly/2dlBgk0) و( http://bit.ly/2dogdft).