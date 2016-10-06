الحقن الطبية من المخاوف الكبرى للسعوديين

كشفت دراسة حديثة أن خوف سكان المملكة من الحقن الطبية ضمن قائمة أكبر عشرة مخاوف، حيث طُلب من المشاركين في الدراسة ترتيب عشرة أمور يخافون منها عادةً، واحتلت الحقن الطبية المرتبة السابعة بعد الخوف من الثعابين، وأسماك القرش، والعناكب، والمرتفعات، وإلقاء الخطابات العامة.

وأفادت الدراسة أن أكثر من ثلث المشاركين أبدوا استعدادهم للقفز بالمظلة من الطائرة إذا أتيح لهم الأمر لتجنب الحقن اليومية. وللأسف، بينما يتعرض معظم الناس للحقن الطبية مرات قليلة خلال حياتهم، يختلف الأمر بالنسبة للمصابين بمرض السكري في المملكة، والذين تبلغ نسبتهم 20% من إجمالي السكان، حيث يتحتم على الكثير منهم حقن نفسه بوتيرة تصل حتى أربع مرات يومياً.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، أشار د. بسام صالح بن عباس استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري إلى أن نتائج الدراسة لم تكن مفاجئة، وأن الحاجة للحقن الذاتي اليومي باتت بمثابة معضلة لدى الكثير من مرضى السكري.

وأضاف "يمكن للحقن قبل كل وجبة أن تشكل عبئاً نفسياً وجسدياً على كاهل المريض بسبب الآلام المصاحبة، ومن الشائع جداً أن يفوت الأطفال والمراهقين جرعة من الأنسولين لعدم قدرتهم على تحمل حقنة أخرى، وبطبيعة الحال يمكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة".