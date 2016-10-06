مشاري بن سعود يطمئن على صحة مصابي حادث نقل طالبات جامعة الباحة

‏‫زار صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المصابين إثر تعرض الباص الذي يقل الطالبات لحادث مروري صباح امس الاربعاء قرب دوس آل نعمة على طريق المندق. وأكد سموه خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد بالباحة بأن سلامة ابنائنا الطلاب والطالبات هي اولوية يجب ان نهتم بها، وطالب الجهات ذات العلاقة برفع تقرير عن الحادث واسباب وقوعه والعمل على توعية سائقي الحافلات والتأكيد عليهم بتطبيق قواعد السلامة المرورية كافة

ووجه سموه الكريم ادارة الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم كافة الخدمات للمصابين ومتابعة حالاتهم وتحويل من تتطلب حالته وحسب رغبة اسرهم وتمنى سموه من الله العلي القدير بان يمن عليهن بالشفاء العاجل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى اولياء امور الطالبات المصابات وعدد من مسؤولي المستشفى واستمع من الاطباء المشرفين على حالاتهم وعن اوضاعهم الصحية. واعرب اولياء امور الطالبات عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو امير الباحة على زيارته ووقفته بجانبهم غير المستغربة منه والتي كان لها بالغ الاثر في نفوسهم وهذا يعكس الاهتمام الدائم من سموه الكريم بأهالي منطقة الباحة.

الجدير بالذكر بأنه وقع حادث صباح امس لباص يقل طالبات في جامعة الباحة، وفور تلقى سموه الخبر بادر بالوقوف الشخصي على حالاتهم وما يقدم لهن من خدمات علاجية، وقد تفاوتت الاصابات من خفيفة الى حرجة حيث ادخلت طالبتان العناية المركزة والبقية اصابات متوسطة وخفيفة.