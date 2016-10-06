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وزير التجارة يلتقي وزير التنمية التركي

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التقى وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي في مقر الهيئة العامة للاستثمار أمس، وزير التنمية في الجمهورية التركية لطفي علوان.

واستعرض الوزير القصبي مع الوزير التركي العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين المملكة وتركيا وسبل تطويرها، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، وحث رجال الأعمال في كلا البلدين لمزيد من العمل الجاد في بحث فرص التعاون المشتركة، وتبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال إقامة المعارض للتعريف بمنتجات كل بلد لدى البلد الآخر، والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كلا البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي والتقني بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، يذكر بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في عام 2015 أكثر من اثنان وعشرون مليار ريال.

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