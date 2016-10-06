الدهيمي يشكر القيادة

رفع فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الدهيمي خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة على وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بوزارة العدل، مؤكداً أن هذه الترقية وسام شرف يعتز به وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن، كما قدم شكره لوزير العدل ولوكيل الوزارة على ثقتهما الغالية بترشيحه لهذه المرتبة، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن.