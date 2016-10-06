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إيقاف «تنويم المرضى» في 17 مستشفى خاصاً بالرياض

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بعدم اعطاء المنشآت الصحية التي يوجد بها "تنويم" للمرضى اي مهلة في حالة انتهاء تصريح الدفاع المدني لتلك المنشآت الخاصة.

ووفقا لمصادر موثوقة تحصلت عليها "الرياض" انه في حالة رغبة المنشأة الصحية التي بها تنويم للمرضى الحصول على "مهلة" فيستمرون في العمل بشكل جزيء في العيادات، ويوقف العمل في اقسام التنويم وحضانات الاطفال وغرف العمليات لحين تطبيق اشتراطات السلامة والحماية من الحريق، في خطوة تهدف الى المحافظة على ارواح وسلامة المرضى والمراجعين.

وعلمت "الرياض" من مصادر صحية مطلعة عن ايقاف وزارة الصحة "تنويم المرضى" وحضانات الاطفال وغرف العمليات لنحو 17 مستشفى خاصا بالعاصمة الرياض بسبب انتهاء تصريح "الدفاع المدني" لتلك المستشفيات ووجود اشتراطات جديدة من قبل الدفاع المدني. وشددت "الصحة" بان يقتصر العمل فقط في العيادات الخارجية.

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