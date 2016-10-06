فيصل بن بندر يتسلم التقرير السنوي لتعليم منطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد الذي قدم لسموه التقرير السنوي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على آخر تطورات تعليم الرياض، كما ناقش المستوى الفكري والتعليمي الذي وصل له أبناء المنطقة، مؤكداً دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعلم والمعرفة.

وأشاد سموه بالتنظيم العالي للإدارة في بداية العام الدراسي والترتيبات التي اتخذتها في سبيل تهيئة كل الظروف الملائمة، كما أشاد باحتفال اليوم الوطني الذي أقامته إدارة تعليم الرياض بمجمع الملك فيصل بن فهد الأولمبي في وقت سابق متمنياً للعاملين كافة المزيد من التطور والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أعرب المرشد عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على دعمه غير المحدود الذي تلقاه إدارة تعليم الرياض من سموه لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم كان أكبر حافز ومشجع لمسيرة الإدارة التطويرية، منوهاً بتوجيهات سموه الدقيقة ومتابعته المباشرة للتنمية التعليمية في المنطقة.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة.

وناقش مع المرشد المستوى الفكري والتعليمي لأبناء المنطقة