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فيصل بن سلمان: يتم الإعلان عن تفاصيل مشروعات توسعة المسجد النبوي.. قريباً

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لإنهاء كل مايتعلق بمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمشروعات المرتبطة به، موجهاً -رعاه الله- جميع الجهات المعنية بالرفع في أسرع وقت عن الإجراءات اللازمة لذلك، وأضاف سموه أن اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بصدد الانتهاء من أعمالها، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريباً إن شاء الله.

وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن خالص الشكر والتقدير نيابة عن أهالي المدينة المنورة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمه من أعمال جليلة خدمة للإسلام والمسلمين، وما يوليه للحرمين الشريفين من خدمة وعناية، ولقاصديهما من اهتمام ورعاية، جاء ذلك خلال لقاء سموه مع أعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية ونخبة من رجال الأعمال.

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