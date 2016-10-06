الصندوق الصناعي يعتمد إقراض ثمانية مشروعات بقيمة 1387 مليون ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، واستهل اجتماعه بالترحيب بالأعضاء في اجتماعهم الأول في دورته الجديدة، مؤكدا على أهمية الدور المنوط بالصندوق الصناعي في المساهمة بتحقيق تطلعات وأهداف خطط التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة ومواكبة رؤية 2030.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا والمحاور الهامة والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي.

وأوضح مدير عام الصندوق الصناعي عبدالكريم النافع أن المجلس اعتمد في اجتماعه إقراض ثمانية مشروعات صناعية بقروض بلغت قيمتها حوالي 1.387 مليون ريال، وذلك للمساهمة في إقامة ثمانية مشروعات صناعية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 5.145 مليون ريال، إلى جانب اعتماد اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية تقديم 26 قرضاً صناعياً لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 304 ملايين ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 696 مليون ريال، وقد توزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومناطق المملكة الرياض، الخرج، سدير، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الجمش، عنيزة، خميس مشيط، ملهم، جازان، الأحساء، البكيرية، وبهذا يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية 34 قرضاً صناعياً بإجمالي قروض بلغت قيمتها 1.691 مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت 5.841 مليون ريال.

كما اعتمد المجلس عددا من الإجراءات والأعمال الإدارية المتعلقة بعمل الصندوق، والتي من ضمنها اعتماد استراتيجية الصندوق برؤية جديدة تواكب رؤية 2030، وذلك في المساهمة في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى التوسع في الخدمات وتقديم منتجات جديدة تلبي من خلالها تطلعات القطاع الصناعي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستفادة من أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات العمل والإقراض والصرف والمتابعة.