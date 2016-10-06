ولي ولي العهد بحث مع رئيس المالديف التعاون الثنائـي والأوضـاع الإسـلامـيـة والـدولـيـة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض صباح أمس فخامة الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإسلامية والدولية.

وحضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف المهندس بدر الكحيل ، والوفد الرسمي المرافق لرئيس المالديف.