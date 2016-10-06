أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي ولي العهد بحث مع رئيس المالديف التعاون الثنائـي والأوضـاع الإسـلامـيـة والـدولـيـة

Google+ Print

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض صباح أمس فخامة الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإسلامية والدولية.

وحضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف المهندس بدر الكحيل ، والوفد الرسمي المرافق لرئيس المالديف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية