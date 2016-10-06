بالصور.. أزمة تموينية تسود أسواق أسوان والبقالون يغلقون المحال

"عفوا لا توجد سلع تموينية لعدم توافرها من الشركة المصرية وسوف يبدأ صرف نقاط الخبز فور استلامها".. لافتة لجأ البقالون وبدالو التموين بمحافظة أسوان إلى كتابتها بعد أن اشتدت أزمة عدم توافر المقررات التموينية داخل محافظة أسوان، واضطر البقالون إلى غلق أبواب المحال فى وجه المواطنين، معلنين رفض استبدال وصرف فرق نقاط الخبز للمواطنين من السلع التموينية، لعدم تسلمهم سلع تموينية حتى اليوم.

"حسين عيد" أحد أهالى منطقة الأحمدية بمدينة أسوان، قال "توجهت إلى ثلاث بقاليين تموينيين بالمنطقة التى أقيم فيها، وفوجئت بإغلاق البقالين أبوابهم رغم مرور أيام على بداية شهر أكتوبر الجارى، فى الوقت الذى علل فيه أصحاب المحال التموينية بأن أسباب ذلك خارج إرادتهم، نظراً لعدم تسليم شركات التموين الحصص التموينية المقررة لهم حتى اليوم من ناحية، فى حين يطالبوا بصرف مستحقات مالية متأخرة على التموين لصالح البقالين والبدالين التموينيين".

وأشار محمد حسين، نقيب البدالين بأسوان، إلى أن واقعة عدم صرف السلع التموينية الخاصة بفروق الخبز، ترجع إلى أن معظم محال بدالين التموين بمحافظة أسوان رفعت لافتة "عفوا لا توجد سلع تموينية لعدم توافرها من الشركة المصرية وسوف يبدأ صرف نقاط الخبز فور استلامها"، وهو ما أدى إلى غضب العديد من المواطنين نظراً لعدم تمكنهم من صرف السلع التموينية المدعمة المخصصة لشهر أكتوبر.

وتابع نقيب البدالين بأسوان، تصريحاته قائلاً "بالرغم من قدوم شهر أكتوبر لم تصرف مديرية التموين المستحقات الخاصة بالبدالين عن شهر سبتمبر، وهو ما ترتب عليه عدم توفير السلع المدعمة التى تصرف على البطاقات التموينية لشهر أكتوبر، ما دفع البدالين إلى إغلاق المحال التجارية التى تعد مصدر رزقهم الوحيد".

من جانبه، لم يصل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إلى حل مشكلات ومعوقات المنظومة التموينية بالمحافظة خلال اجتماعه مع عدد من تجار وبدالى التموين، فى حين يحاول مسئولو مصنع سكر كوم أمبو سرعة تسليم الشركة المصرية للسلع التموينية كافة الكميات التموينية المقررة لها من السكر، من أجل توزيعها على مستحقيها من المواطنين.