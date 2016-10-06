كارتيير تحتفل في دار الأوبرا دبي بحضور الأميرة هيا

لطالما كانت لدار كارتييه ارتباطاتٌ وثيقة بعالم الفن. وقد بدأ جمع قطع كارتييه الأثرية بصورةٍ تدريجية من سنة 1973 بغرض تكوين "مجموعة كارتييه"، التي جرى منها انتقاء عشرة تيجان استثنائية وثماني قلادات فاخرة، سبق وأن ارتدتها شخصياتٌ من العائلات الملكية وغيرها من الأيقونات ذات الشهرة العالمية، لتُعرض في أجواء غاية في الروعة ومصممة بعناية فائقة لتضيف الكثير من التألق والجمال لهذا الموقع الفني. المجموعة ذاتها يتم عرضها في أعظم متاحف العالم، وتحكي قصة تصاميم كارتييه وأسلوبها الفريد.

أُنشئت "مؤسسة كارتييه للفن المعاصر" في عام 1984 وتهدف إلى دعم الإبداع الفني المعاصر، وضمان تأثيره الواسع والقوي عالميًا، فكان من الطبيعي أن تتضافر جهود كارتييه مع دبي أوبرا، الوجهة الرئيسة للفنون الأدائية أو التعبيرية في دبي، لجمع الفن والموسيقى وإحيائهما معًا بصورةٍ غير مسبوقة. قامت كارتييه أيضًا في هذه المناسبة الفريدة بعرض فيلمٍ رائع من الرسوم المتحركة لأول مرة على برج خليفة الشهير للاحتفال بالفعالية ولتأخذ الجمهور في رحلةٍ لا مثيل لها.

أحيا الفعالية مغني الأوبرا الشهير خوسيه كاريراس في أدائه الأول في دبي ضمن جولته الأخيرة، حيث أوفت دار الأوبرا بوعدها ومنحت زوّارها تجربةً فريدة لا تُنسى بحضور الأميرة هيا بنت الحسين التي كانت متألقة بأسلوبها الكلاسيكي البسيط بفستان ناعم بالأبيض و الأسود مع أقراط فضية لماعة.