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هانى شاكر تريند على تويتر بعد حلقة خالد صلاح ومنى عبد الوهاب عن أكتوبر

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هانى شاكر تريند على تويتر بعد حلقة خالد صلاح ومنى عبد الوهاب عن أكتوبر هانى شاكر تريند على تويتر بعد حلقة خالد صلاح ومنى عبد الوهاب عن أكتوبر

>كتب آسر أحمد

أثارت حلقة الفنان هانى شاكر، للاحتفال بالسادس من أكتوبر، مع الإعلامى خالد صلاح والإعلامية منى عبد الوهاب، ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وانضم اسم المطرب الكبير لقائمة التريند والمواضيع الأكثر تداولاً على تويتر.

 

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى مقاطع لهانى شاكر أثناء غنائه لـ"المحروسة" خلال احتفالية تليفزيون النهار بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

 

وشهدت الحلقة مجموعة من التصريحات الهامة لأمير الغناء العربى، ونفى وجود خلافات بينه وبين الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موضحاً أن الإعلام سبب الأزمة بعد أن وضعته طرفاً فى خلافات الموجى وعبد الحليم، مستطرداً: "لبسونى كلام كتير ضد حليم".

 

كما أشعل الفنان استوديو "النهار" بأغنيتى "عاش اللى قال" و"أحلف بسماها وبترابها"، وشدد على أهمية دور الفن والغناء لكونهما العصى السحرية للدخول لقلب المواطنين العرب، مؤكداً أن "الفن هو القوة التى يمكنها تحريك الدنيا كلها والدخول لعقول ووجدان العالم العربى"، مطالبًا القنوات الخاصة بخلق مساحة لإنتاج الأغانى والأصوات الجديدة.

 


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