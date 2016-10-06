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إخلاء سبيل أنس حسام الدين المتهم بتنظيم ولاية سيناء

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إخلاء سبيل أنس حسام الدين المتهم بتنظيم ولاية سيناء إخلاء سبيل أنس حسام الدين المتهم بتنظيم ولاية سيناء

>كتب محمد عبد الرازق

قررت الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيل أنس حسام الدين بدوى، عقب اتهامه فى القضية رقم 502 المعروفة إعلاميا بـ "ولاية سيناء" واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة.

 

ويواجه المتهم اتهامات انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد عدد من مؤسسات الدولة.

 

وكانت المحكمه فى 1 سبتمبر الماضى تجديد حبس 16 متهما فى القضية 502 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء 45 يوما على ذمه التحقيق والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم، هم محمود قطب محمد نصر،ومحمود أنور عبد السلام عبد الراضى، وأحمد صلاح حسانين إبراهيم، وعمرو حسن رفعت عبد الحميد، وعبد الكريم محمد عبد الكريم القصاص، ويحيى خضر إسماعيل عبد العزيز، وعبد الفتاح عادل عبد الفتاح أحمد، وعبد العزيز رضوان عبد العزيز محمد، وقطب سعيد قطب محمد، وأحمد محمد حسن عويس، وأحمد رفعت يحيى عبد الحليم، ومصطفى أحمد سيد عمر، وأحمد سيد أحمد موسى ميهوب، وأحمد سمير أحمد حامد، وأنس حسام الدين فايق عبد العزيز، وعبد الرحيم إبراهيم السيد محمد.


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