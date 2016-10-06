أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خاص لـ"سيدتي نت": نجوم الفن يشاركون بمفاجأة غير مسبوقة لـ محمد منير

Google+ Print

الأربعاء 05-10-2016 17:39

علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل الشركة المنظمة لأول حفل يقيمه الفنان محمد منير داخل القاهرة بعد سنوات من الغياب، عن عزمها دعوة أكبر عدد من النجوم ونجمات الغناء والتمثيل، للاحتفال بعيد ميلاد الكينج وسط جمهوره، في حفل دار أوبرا المقرر تنظيمه يوم 20 أكتوبر الجاري.
منير يحتفل بعيد ميلاده يوم 10 أكتوبر بحفل خاص مع عدد من الأصدقاء المقربين، ولكن إدارة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بالاشتراك مع الشركة الراعية للحفل المنتظر في مسرح أوبرا مصر، بدأتا سراً الإعداد لعيد ميلاد كبير وتم توجيه الدعوة لأغلب نجوم مسلسل "المغني" الذي عرض مؤخراً عن قصة حياة منير، بالإضافة لعدد كبير من المواهب الغنائية الشابة ونجمات التمثيل المصري المواظبات على حضور حفلات منير، وأكد المصدر أن الأسماء المشاركة مفاجأة، كما أن الفقرة الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد ستظل تفاصيلها سرية ولن يطلع عليها منير أثناء البروفات.
يذكر أن منير أمتنع عن تقديم حفلات فنية داخل القاهرة منذ إلغاء حفله السنوي في دار الأوبرا المصرية لأسباب أمنية، عدا حفل واحد أقيم ادخل صرح جامعة القاهرة وخصص للطلاب فقط، ولم يتم بيع تذاكره للجمهور لأسباب أمنية أيضاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»