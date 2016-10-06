خاص لـ"سيدتي نت": نجوم الفن يشاركون بمفاجأة غير مسبوقة لـ محمد منير

علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل الشركة المنظمة لأول حفل يقيمه الفنان محمد منير داخل القاهرة بعد سنوات من الغياب، عن عزمها دعوة أكبر عدد من النجوم ونجمات الغناء والتمثيل، للاحتفال بعيد ميلاد الكينج وسط جمهوره، في حفل دار أوبرا مصر المقرر تنظيمه يوم 20 أكتوبر الجاري.

منير يحتفل بعيد ميلاده يوم 10 أكتوبر بحفل خاص مع عدد من الأصدقاء المقربين، ولكن إدارة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بالاشتراك مع الشركة الراعية للحفل المنتظر في مسرح أوبرا مصر، بدأتا سراً الإعداد لعيد ميلاد كبير وتم توجيه الدعوة لأغلب نجوم مسلسل "المغني" الذي عرض مؤخراً عن قصة حياة منير، بالإضافة لعدد كبير من المواهب الغنائية الشابة ونجمات التمثيل المصري المواظبات على حضور حفلات منير، وأكد المصدر أن الأسماء المشاركة مفاجأة، كما أن الفقرة الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد ستظل تفاصيلها سرية ولن يطلع عليها منير أثناء البروفات.

يذكر أن منير أمتنع عن تقديم حفلات فنية داخل القاهرة منذ إلغاء حفله السنوي في دار الأوبرا المصرية لأسباب أمنية، عدا حفل واحد أقيم ادخل صرح جامعة القاهرة وخصص للطلاب فقط، ولم يتم بيع تذاكره للجمهور لأسباب أمنية أيضاً.