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فايز المالكي يرحل إلى دبي درامياً وتلفزيونياً وغنائياً

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الأربعاء 05-10-2016 21:37

بعد انتظار عامين، فقد الفنان فايز المالكي الأمل في إمكانية الحصول على تعميد من التلفزيون السعودي، حيث لم يتم تعميده على عمل درامي تقدم به الموسم الرمضاني الماضي وقبل الماضي للتلفزيون، كما أنه لم يعمد رمضان هذا العام لتقديم برنامج اجتماعي حول الجنود السعوديين في الحد الجنوبي وبطولاتهم وحمايتهم لأرض الوطن.

وتشير مصادر "سيدتي" الخاصة إلى أن فايز المالكي سيعود بقوة في العام الجديد 2017 على قناة دبي، ببرنامج ضخم من تقديمه يجري تصويره حالياً في القاهرة مع باقة من الفنانين ومنهم زميله الفنان أسعد الزهراني، وأيضاً مسلسل كوميدي رمضان القادم، حيث تم التعاقد على المسلسل الدرامي لتصويره خلال الأشهر القادمة.

وإضافة إلى اتجاهه إلى دبي درامياً وتلفزيونياً، انتهى فايز المالكي من تصوير أغنية وطنية للإمارات بعنوان "عيال زايد" بمشاركة المطرب فيصل الراشد، كنوع من الشكر والتقدير لدولة الإمارات، حيث تم التصوير ما بين وأبوظبي تحت إدارة المخرج سعود الرسلاني، وهي من تأليف الشاعر حامد بن حمد ولحنه مستوحى من الفلكلور، وسيتم عرضها قريباً في الخليج والعالم العربي.

وقد غاب فايز عن الدراما العامين الأخيرين، واكتفى في رمضان 2015 بتقديم برنامج "ألو فايز" على شاشة mbc، فيما كانت أخر أعمال المالكي الدرامية منذ عامين تقريباً في رمضان 2014 من خلال مسلسل "خميس بن جمعة" الذي عرض على قناة روتانا خليجية.

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سيدتي

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