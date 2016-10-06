إيناس عز الدين: لا أعرف سبب مرضي

تعرضت الفنانة إيناس عز الدين لأزمة قلبية، ولكنها نجت منها بأعجوبة.

إيناس التي شاركت قبل عامين في برنامج "آراب أيدول"، تحدثت عن مرضها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت عبر حسابها على فايسبوك: "جتلي بوادر ازمة قلبية زي اللي جتلي قبل كدة من سنة ونص ودخلت العناية المركزة بسببها بس ربنا ستر المرة دي وكانت خفيفة وعدت بسرعة وما اخدتش غير دقايق بس الغريبة ان المرة دي مش عارفة ده حصل ليه خصوصا ان مافيش اي زعل او توتر عصبي او اجهاد وبقالي كام يوم مرتاحة في البيت وريلاكس وبعيدة عن أي ضغط."

وأضافت "الحمد لله قدر ولطف بس فعلا انا مش عارفة ليه بيتكرر الموضوع ده وروحت لدكاترة كتير ماحدش عارف السبب وكل التحاليل والاشعة كويسة في كل شيء فيما عدا قرحة القولون المزمنة اللي عندي ودي مالهاش علاقة بالازمات القلبية".

ايناس عز الدين في الـ 36 من عمرها ، وهي تزوجت قبل عامين من زميلها الفنان أحمد قمر، لكنها فقدت توامها خلال الحمل، عندما سقطت عن السلالم.