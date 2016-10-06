بعد حرمانها من إبنها ... جويل حاتم تشن حملة على الشقيقين جورج ونادين الراسي

بطريقة مفاجئة، أكدت العارضة جويل حاتم أنها خسرت إبنها، وأنه مر 7 ايام لم تر فيها جو.

هذا الخبر أعلنته جويل عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، وهو أمر مستغرب كثيراً، خصوصاً وأنها كانت تعيش وطليقها الفنان جورج الراسي، خلال الأشهر الماضية، فترة من الهدوء والسلام، حتى أنهما أمضيا فترة الصيف معاً، وذلك بعد سلسلة من المشاكل والفضائح التي وصلت الى المخافر. فهل كان يخطط جورج الراسي، لتهدئة جويل، لكي يتمكن في مرحلة لاحقة من الحصول على ابنه جو، وهل قام باستغلال طيبة قلبها طيلة الفترة الماضية، لكي حقق ما كان يصبو اليه.

جويل حاتم إتهمت جورج الراسي بمحاولة إثارة البلبلة من حوله، بهدف تسليط الأضواء عليه، فكتبت على "فايسبوك": "7 أيام مضت من دون ابني جو، كالعادة، بعض الناس يرغبون بالتسلية، فيأخذون ابني مني، كي يؤذوني ويشكلون بروباغاندا لأنفسهم، ولكنني أؤمن بالقضاء وبربنا".

ولم تنس جويل أن توجه سهامها إلى شقيقة طليقها جورج، الممثلة نادين الراسي، حيث كتبت مرة ثانية" بتصوّر جورج غار من أختو قلّك لأعمل شي ليحكوا عني.. والطفل جو المعتر متل العادة كبش محرقة"، و"أصلاً لو عمل مئة غنية وكبّ ميليار دولار ما رح بيصير الرقم 1 ولا 2 ولا 3 لأنو الله كبير".

وبطريقة حاسمة، رفضت جويل فكرة خسارة ابنها، حيث أشارت "لأخسرو لازم موت وأنا بعد ما متت"، وتابعت جويل متهمة جورج الراسي بمحاولة فبركة اغنياله قبل مدة قائلة "غنيتو عملنالو مية شير عليها قلنا اجمل صوت واجمل كليب واجمل غنية، عمل حالو اغتالوه بالصيف كمان صدقتو وخربت الأرض كرمالو شو بدو هيدا بعد؟ يتركني عيش أنا وابني بسلام".