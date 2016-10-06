بن ستيلر يكشف عن معاناته من مرض السرطان

صرح الممثل العالمي الشهير بن ستيلر Ben Stiller بأنه كان يعاني من سرطان البروستات عام 2014، إلا أنه تغلب عليه في العام نفسه، وبعد 3 أشهر فقط.

وأرجع الممثل البالغ من العمر 50 عاماً الفضل في إنقاذ حياته إلى الاختبار الذي شخّصه بالمرض "PSA".

وكشف بن عن شعوره لحظة إدراكه بأنه مريض، فقال: "إنها لحظة كلاسيكية لوالتر وايت، غير أنه كان أنا، ولم يكن أحد يقوم بتصوير أيّ شيء".

ولفت الممثل إلى أنه قرر الآن أن يفصح عن مرضه، وبعد أن تعافى، ليحث الناس على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات، إذ إنه لم يكن ليشفى لولا اختبار المستضد البروستاتي النوعي.