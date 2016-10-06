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عمرو أديب خلال مبادرة الشعب يأمر: المصرى عمره ما كان حرامى

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عمرو أديب خلال مبادرة الشعب يأمر: المصرى عمره ما كان حرامى عمرو أديب خلال مبادرة الشعب يأمر: المصرى عمره ما كان حرامى

>كتب رامى المصرى

أكد الإعلامى عمرو أديب، خلال حلقة اليوم المخصصة للإعلان عن المشاركين فى مبادرة الشعب يأمر، أن الشعب المصرى سيدعم الحملة بكل قوته، ولن يستغلها فى التجارة أو شراء المنتجات بالأسعار المخفضة وبيعها بأسعار أخرى قائلا: "الشعب عمره ما كان حرامى".

وقال أديب "أى حد عاوز يدخل مبادرة "الشعب يآمر" يدخل، أنا دورى خلص.. دى مبادرة الناس، الناس تبيع والناس تشترى البلد بخير عاوزين نحرك العجلة".

وطالب الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون أى" صغار التجار بعدم التوجه لشراء تلك المنتجات جميعاً وبيعها للمستهلك بسعر أغلى، قائلاً: "المصرى عمره ما كان حرامى.. البقالين الصغيرن مش لازم تروح تلم الحاجات دى وتبيعها بالغالى بعد كده.. البلد عايزة تقف على رجلها ومفيش أى حد من اللى اشترك فى الحملة مجبر".

 


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