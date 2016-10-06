أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: بدء وضع نماذج لامتحانات الثانوية بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة

Google+ Print
التعليم: بدء وضع نماذج لامتحانات الثانوية بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة التعليم: بدء وضع نماذج لامتحانات الثانوية بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة

>كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بدأ فى وضع نماذج من الامتحانات الجديدة للثانوية العامة، والتى تطبق بامتحانات العام الدراسى الحالى، بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النماذج التى يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى سيتم الاستعانة بها لعقد امتحانات تجريبية للطلاب لتدريبهم على النموذج الجديد للاختبارات قائلة: النموذج عبارة عن "بوكليت" يختبر فيه الطالب.

 

وأوضحت المصادر، أنه سيتم وضع نموذج للشكل الجديد للورقة الامتحان لكل مادة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه النماذج عقد اختبارات تجريبية للطلاب خلال الفترة المقبلة ومعرفة رد فعل الطلاب والمهتمين بالتعليم، موضحة أنه من المتوقع أن يكون شكل الورقة عبارة عن وضع السؤال فى رأس الصفحة مع ترك المساحة المناسبة للإجابة لكل نقطة بالسؤال.

 

وأكدت المصادر، وضع مواصفات جديدة للورقة بالشكل الجديد لها، حسب نوع الأسئلة مع مراعاة  المستويات العليا للتفكير، والتى يتم الاتفاق على النسبة المخصصة للتفكير، مشيرة إلى أن الاتجاه الغالب وضع نموذج أو أكثر لكل مادة.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بوضع نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة استقرت بشكل كبير على دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة، وتم عرض الأمر على رئيس الوزراء والذى وجه بدراسته، وذلك فى  إطار وضع منظومة جديدة لامتحانات الثانوية العامة للتصدى لحالات الغش الإلكترونى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365