التعليم: بدء وضع نماذج لامتحانات الثانوية بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بدأ فى وضع نماذج من الامتحانات الجديدة للثانوية العامة، والتى تطبق بامتحانات العام الدراسى الحالى، بعد دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النماذج التى يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى سيتم الاستعانة بها لعقد امتحانات تجريبية للطلاب لتدريبهم على النموذج الجديد للاختبارات قائلة: النموذج عبارة عن "بوكليت" يختبر فيه الطالب.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم وضع نموذج للشكل الجديد للورقة الامتحان لكل مادة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه النماذج عقد اختبارات تجريبية للطلاب خلال الفترة المقبلة ومعرفة رد فعل الطلاب والمهتمين بالتعليم، موضحة أنه من المتوقع أن يكون شكل الورقة عبارة عن وضع السؤال فى رأس الصفحة مع ترك المساحة المناسبة للإجابة لكل نقطة بالسؤال.

وأكدت المصادر، وضع مواصفات جديدة للورقة بالشكل الجديد لها، حسب نوع الأسئلة مع مراعاة المستويات العليا للتفكير، والتى يتم الاتفاق على النسبة المخصصة للتفكير، مشيرة إلى أن الاتجاه الغالب وضع نموذج أو أكثر لكل مادة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بوضع نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة استقرت بشكل كبير على دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة، وتم عرض الأمر على رئيس الوزراء والذى وجه بدراسته، وذلك فى إطار وضع منظومة جديدة لامتحانات الثانوية العامة للتصدى لحالات الغش الإلكترونى.