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أب يتهم مسئول بالتعليم بإهانة نجله بقوله:لو محلقتش شعرك هدى أمك يومين جزا

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أب يتهم مسئول بالتعليم بإهانة نجله بقوله:لو محلقتش شعرك هدى أمك يومين جزا أب يتهم مسئول بالتعليم بإهانة نجله بقوله:لو محلقتش شعرك هدى أمك يومين جزا

>كتب: منير حسنى

 اتهم ولى أمر أحد الطلاب، هشام كامل، وكيل إدارة عابدين التعليمية، بإهانة نجله الطالب بمدرسة أحمد عرابى الثانوية بخصم يومين لوالدته حال عدم حلق شعره.

وتقدم والد الطالب، بشكوى إلى كل من  وزير التربية والتعليم و مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومدير ادارة عابدين التعليمية، عن الواقعة التى حدثت عندما توجه هشام كامل وكيل إدارة عابدين التعليمية، لإحدى فصول مدرسة أحمد عرابى الثانوية، مشيرا إلى الطالب أحمد طارق خاطر الذى تعمل والدته بذات الإدارة، قائلا له:"مش أنت أبن..... لومحلقتش شعرك ده هادى أمك يومين جزا"، بحسب الشكوى.

وأوضحت الشكوى، أنه نتج عن الواقعة سخرية زملائه منه بعد إساءته إليه بوالدته، وتسبب ذلك فى دخول الطالب فى حاله اكتئاب شديدة وامتناعه عن الدراسة أوالذهاب إلى المدرسة .

 

 

 

 

 


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