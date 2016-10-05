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هانى شاكر لـ"خالد صلاح":العندليب هرم مصر الرابع ولولاه ما دخل الغناء قلبى

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هانى شاكر لـ"خالد صلاح":العندليب هرم مصر الرابع ولولاه ما دخل الغناء قلبى هانى شاكر لـ"خالد صلاح":العندليب هرم مصر الرابع ولولاه ما دخل الغناء قلبى

>كتب محسن البديوى

نفى  الفنان هانى شاكر، وجود خلافات بينه وبين الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موضحاً أن الإعلام سبب الأزمة بعد أن وضعته طرفاً فى خلافات الموجى وعبد الحليم، مستطرداً :"لبسونى كلام كتير ضد حليم".

 

وقال "شاكر"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية منى عبد الوهاب، خلال احتفالية تليفزيون النهار بنصر أكتوبر،:"أنا من عشاق عبد الحليم..والعندليب هرم الرابع، وحبيت الغناء من صوته ولولا وجوده ما دخل الغناء قلبى..لقد ألهمنى كثيراً ".

 

وذكر أن الأغانى التى سبقت حرب السادس من أكتوبر تعد من العلامات الخالدة فنياً، خاصة أغنية العندليب "فدائى". 


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