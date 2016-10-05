أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هانى شاكر: قوم نادى على الصعيدى "مش لونى".. ورقص الرجال "عيب"

Google+ Print
هانى شاكر: قوم نادى على الصعيدى "مش لونى".. ورقص الرجال "عيب" هانى شاكر: قوم نادى على الصعيدى "مش لونى".. ورقص الرجال "عيب"

>كتب محسن البديوى

شدد الفنان هانى شاكر، على أهمية دور الفن والغناء لكونهما العصى السحرية للدخول لقلب المواطنين العرب، مؤكداً أن "الفن هو القوة التى يمكنها تحريك الدنيا كلها والدخول لعقول ووجدان العالم العربى"، مطالبا القنوات الخاصة بخلق مساحة لإنتاج الأغانى والأصوات الجديدة.

 

وأشاد الفنان الكبير، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية منى عبد الوهاب، خلال احتفالية تليفزيون النهار بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار أكتوبر، بالمطرب حسين الجسمى، مؤكداً أنه "شاطر إعلاميا فى التسويق" بجانب صوته المميز والفريق المعاون له، مضيفاً:" قوم نادى على الصعيدى مش لونى ولا تليق عليا وكذلك 6 الصبح، وحسين مميز فى الاختيارات".

 

ورفض هانى شاكر، رقص الرجال، قائلاً:" الرقص خلق للستات لكن رقص الرجالة عيب فى رأيى الشخصى"، مؤكداً أن المرحلة الحالية بحاجة لفن والغناء ومنح التفاؤل والأمل  للناس بعيداً عن الإسفاف والابتذال والدعارة وصورة المرأة المصرية السيئة التى تصورها الأفلام والمسلسلات المصرية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل