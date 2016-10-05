هانى شاكر: قوم نادى على الصعيدى "مش لونى".. ورقص الرجال "عيب"

شدد الفنان هانى شاكر، على أهمية دور الفن والغناء لكونهما العصى السحرية للدخول لقلب المواطنين العرب، مؤكداً أن "الفن هو القوة التى يمكنها تحريك الدنيا كلها والدخول لعقول ووجدان العالم العربى"، مطالبا القنوات الخاصة بخلق مساحة لإنتاج الأغانى والأصوات الجديدة.

وأشاد الفنان الكبير، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية منى عبد الوهاب، خلال احتفالية شبكة تليفزيون النهار بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار أكتوبر، بالمطرب حسين الجسمى، مؤكداً أنه "شاطر إعلاميا فى التسويق" بجانب صوته المميز والفريق المعاون له، مضيفاً:" قوم نادى على الصعيدى مش لونى ولا تليق عليا وكذلك 6 الصبح، وحسين مميز فى الاختيارات".

ورفض هانى شاكر، رقص الرجال، قائلاً:" الرقص خلق للستات لكن رقص الرجالة عيب فى رأيى الشخصى"، مؤكداً أن المرحلة الحالية بحاجة لفن والغناء ومنح التفاؤل والأمل للناس بعيداً عن الإسفاف والابتذال والدعارة وصورة المرأة المصرية السيئة التى تصورها الأفلام والمسلسلات المصرية.