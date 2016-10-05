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النائب محمد فؤاد يعيد تقديم مقترحات برغبة سقطت بانقضاء دور الانعقاد الأول

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النائب محمد فؤاد يعيد تقديم مقترحات برغبة سقطت بانقضاء دور الانعقاد الأول النائب محمد فؤاد يعيد تقديم مقترحات برغبة سقطت بانقضاء دور الانعقاد الأول

النائب محمد فؤاد

قرر محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إعادة تقديم المقترحات برغبة التى قام بتقديمها سلفاً فى دور الانعقاد الأول ولم تناقش نظراً لانقضاء دورته الأولى.

قال “فؤاد” فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، أن هذة المقترحات لها أهمية شديدة، وأن دائرة العمرانية فى حاجة ماسة إليها، حيث أنها ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الشباب وستساهم فى توفير فرص عمل، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد، حيث أنه من بين هذه المقترحات تحويل الجزيرة الوسطى الخاصة بمصرف ترعة الزمر المغطى بدائرة قسم العمرانية، إلى منطقة ملاعب وسوق حضارى ومجمع مشاريع صغيرة.

ووفقاً للبيان الصادر عن فؤاد، فإنه يرغب فى تحويل جزء من مستشفى الصدر بالعمرانية إلى مستشفى عام، وجزء إلى مركز لعلاج الإدمان مجاناً، لعدم وجود مستشفى عام فى الجيزة، بالشكل الذى يستوعب ويوفر الرعاية الصحية الجيدة،خاصة أنها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المقترحات برغبة التى سيعيد تقديمها للمجلس أيضاً، تشتمل على إنشاء محطة صرف صحى عند تقاطع شارع العدوى سليم من شارع ترعة الزمر، وذلك للتخلص من مشكلة الصرف نهائيا، ولتوفير على الدولة الملايين التى تنفق سنويا لعلاج مشاكل الصرف بالعمرانية، وكذلك المقترح برغبة لإنشاء مجمع خدمات حكومية بقسم شرطة العمرانية لتسهيل الخدمات للمواطنين؛ والذى يشتمل على مكتب بريد، شهر عقارى، إدارة للشئون الاجتماعية ومكتب لصرف التأمينات الاجتماعية وساحة انتظار.

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