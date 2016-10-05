«عريقات» يدين العدوان الإسرائيلي على «الزيتونة»

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بشدة، العدوان على سفينة الزيتونة، التي تقل متضامنات من دول عربية وأجنبية، لدى محاولتها كسر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطالب عريقات، في تصريحات صحفية، سلطات الاحتلال بإطلاق سراحهن فوراً، داعيا بلدانهن، بما في ذلك اسبانيا والسويد، والنرويج واستراليا وكندا والولايات المتحدة، إلى التدخل الفوري لمنع إسرائيل وردعها عن انتهاك حقوق مواطني هذه الدول، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وقال: “إن التضامن مع القضية الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال هو مطلب عالمي لتحقيق العدالة، وقد تبنّاه الملايين في جميع أنحاء العالم، و«أسطول الحرية» ما هو إلا تذكير متواضع بأن الوقت قد حان للتحرك وترجمة البيانات اللفظية إلى إجراءات ملموسة وعملية”.

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي أن وحدة من سلاح البحرية اعترضت، مساء اليوم الأربعاء، سفينة الزيتونة على بعد خمسة وثلاثين ميلاً من شواطئ القطاع .

وأضافت أن قرار اعتراض السفينة اتخذ بعد عدم استجابة النساء اللواتي كن على متنها للنداءات بعدم مواصلة الإبحار، وجاري اقتياده باتجاه ميناء اشدود.