أمين التعاون الخليجى يبحث مع منسق الإغاثة الأممى الأوضاع الإنسانية باليمن

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزيانى، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ ستيفن أوبراين جهود التنسيق وتطوير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والأمم المتحدة فى مجالات المساعدات الإنسانية وإيصال القوافل الإغاثية للاجئين لرفع وتخفيف معاناتهم.

كما جرى خلال اللقاء، اليوم الأربعاء بالرياض، بحث تطورات الأوضاع الإنسانية فى اليمن، والسبل الكفيلة لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم توفير الخدمات الأساسية للشعب اليمنى الشقيق فى مناطق الحصار.