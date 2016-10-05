الزحف عند المولود

اذا بلغ طفلك عمر 7أشهر، ولم يحبو حتى الآن، فهل هناك ما يستدعي القلق؟ استشاري طب الأطفال بمستوصف دار الشفاء الطبي بالرياض الدكتور نورالدين مصطفى يوضح لك كل مايتعلق بالزحف عند الأطفال

قد تبدو عملية زحف الطفل بسيطة وسهلة، ولكن هذا النشاط الطفولي المثير بحاجة إلى قدر كبير من الاستعداد قبل أن يصبح الطفل قادراً على التحرك سنتيمتراً واحداً، ومعظم الأطفال الأصحاء يتجاوزون هذه المرحلة بعد أن يتعلموا كيف يجلسون منتصبين، ثم يأخذهم الفضول لاستكشاف العالم من حولهم فيندفعون للتحرك.

وزحف الطفل يبدأ بوجه عام من الشهر السادس إلى الشهر التاسع من عمر الطفل، وهو نتاج لتطور في المنطقة الدماغية الفرعية القائمة بين أذني الطفل، ولكن هذا لا يعني أن الطفل الذي لا يزحف قبل المشي مصاب بخلل تطوري، ونظراً لحاجة الطفل لأسابيع من استجماع القوة التي تمكنه من رفع بطنه عن الأرض، فإن أولى محاولاته للزحف تبدو وكأنه يؤدي بذراعيه حركات السباحة، فذراعيه يكونان أقوى من ساقيه في بداية الأمر، وهذا هو السبب الذي يجعل كثيراً من الأطفال يزحفون بالاستناد إلى أذرعهم، ثم الاندفاع إلى الأمام، وقد يقوم الطفل في محاولاته الأولى بالزحف إلى الخلف.

وطريقة الزحف تختلف من طفل إلى آخر، فبعض الأطفال يزحفون جلوساً على مؤخرتهم، وآخرون يزحفون تدحرجاً، بينما يمضي آخرون في الزحف ظهرياً، وطريقة الزحف تتبع إحساس الطفل الذاتي بجدوى الطريقة التي تسهل له الإسراع في الحركة.

ولا داعي للقلق إذا تأخر طفلك في الزحف، أو إذا لم يزحف أبداً، فبعض الأطفال هادئون أكثر مما ينبغي، وآخرون يركزون اهتمامهم في القدرة على النطق أولاً، وبعضهم يتعلمون المشي مباشرة دون ممارسة الزحف، وما عليك سوى أن تحاولي قدر المستطاع أن تجعلي طفلك ينكفئ وينام على بطنه شريطة أن تشرفي عليه إشرافاً تاماً مخافة تعرضه للاختناق.



- احتياطات يجب مراعاتها

قبل بلوغ الطفل مرحلة الزحف على الوالدين الانتباه إلى بعض الإجراءات التي تكفل سلامته، مثل: تغطية كل المآخذ الكهربائية، ووضع الحواجز الطرية على حوافي المناضد والكراسي المدببة، وإقفال الأدراج والخزائن، والتأكد من ثبات الأدوات في الغرفة كالمكتبات وحاملات الأطباق، والتأكد من عدم وجود حبال أو خيوط يمكن أن يصل إليها الطفل، ثم تنظيف أرض الغرفة من الأزرار وقطع النقد المعدنية والأجزاء الصغيرة من الألعاب ما شابهها من مواد يمكن أن يحاول الطفل ابتلاعها.