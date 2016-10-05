معتقدات خاطئة عن هرمون الحليب

حين تسأل امرأة عن سبب تأخر حملها، فهي تجيب أن هرمون الحليب مرتفع لديها، فيما تجيب أخرى أنها لم تحمل بعد ولادة طفلها الأخير بسبب ارتفاع هرمون الحليب لديها، ومابين السعادة والتعاسة بسبب هذا الهرمون ونسبته فقد استخدمت النساء عدة طرق لضبط هرمون الحليب ولعدة استخدامات بشأنه مثل:

• طالما أنت ترضعين طفلك بانتظام لن يكون هناك أي داع لاستخدام وسيلة منع حمل؛ حيث يرتفع هرمون الحليب ويمنع الحمل.

• أكثري من شرب المريمية؛ لأنها تقلل من هرمون الحليب وتؤدي لتجفيفه فتساعدك على الحمل بسرعة.

• هرمون الحليب هو السبب الأول لتأخر الحمل.

• كبر حجم الثدي عند المرأة التي لم تحمل من قبل يعني أن نسبة هرمون الحليب مرتفعة لديها.

وقد التقت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج استشاري النساء والولادة، فأشار إلى نقاط هامة بخصوص هرمون الحليب وعلاقته بالرضاعة والحمل وهي:

• يفرز هرمون الحليب من الغدة النخامية، ويظل مرتفع المعدل طيلة فترة الحمل والرضاعة.

• هرمون الحليب يكون موجوداً عند النساء والرجال.

• عندما ترتفع نسبته عند الرجال تؤدي إلى تأخر الحمل لدى زوجاتهم وضعف الانتصاب.

• عندما ترتفع نسبة الهرمون لدى النساء تؤدي لتأخر الحمل الثاني بعد الفطام.

• يجب على الأم بعد فطام طفلها والرغبة في حدوث حمل جديد أن تقوم بفحص مستوى هرمون الحليب؛ لأن في حالة ارتفاعه سوف يتأخر حملها الثاني.

• قد يحدث الشك في زيادة نسبة هرمون الحليب من خلال نزول قطرات من الحليب من صدر المرأة وتكون غير مرضعة، ولكن قد يكون مستواه مرتفعاً في الدم ولا تنزل قطرات الحليب.

• للحصول على نتائج جيدة وصحية بالنسبة لمستوى هرمون الحليب يفضل أن يتم إجراؤه في الفترة الصباحية.

• في حال زيادة نسبة هرمون الحليب لدى المرأة عن 200 نانوجرام/ملليمتر فيجب إجراء فحوص للغدة الدرقية، وكذلك التأكد من عدم وجود مشاكل في الكلى لديها أو تليف الكبد.

• هرمون الحليب مرتبط بصحة الإنسان، وهو متوفر عند الأطفال أيضاً.