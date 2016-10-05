أدعية تحصنين بها طفلك قبل الخروج إلى المدرسة

لا نريد من أطفالنا أن يكونوا متفوقين، ولكن نريد أن نبعدهم عن الفتن ورفاق السوء أولاً، وأن يحفظهم الله من شر الطريق حين يخرجون ويدخلون، ويجعلهم من الذرية الصالحة التي تقر بها أعيننا ولا تكون مصدر شقاء لنا كآباء وأمهات.

"سيدتي نت" جمعت لك الأدعية التالية والتي عليك تحصينهم بها وتحفيظهم بعضها، لأن الحرص على الأولاد لا يكون بتوفير الأمور المادية والحسية، ولكن هناك أدعية يجب تحصينهم بها مثل:

_ عند خروجهم إلى المدرسة: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

_ ويجب على الأم أن تذكرهم بالله وهي تقبلهم وتحضنهم كأن تقول: في حفظ الله ورعايته.

_ ثم تدعو لهم بأن تقول: اللهم أكفهم شر الطريق.

_ وتدعو أيضاً: اللهم أحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وارعهم بعينك التي لا تنام .

_ كما أن على الأم أن تعلم أطفالها دعاء الخروج من المنزل بأن يرددوا: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

_ أما عند العودة من المدرسة ودخول البيت فيجب أن يتعلموا رد السلام على أهل البيت، هذا يكفي لكي يحصنوا البيت فلا يدخله الشيطان.

أما الأدعية المأخوذة من القرآن الكريم والتي يجب أن تحفظها الأم وترددها دائماً وبواسطتهم تطلب لأطفالها خيري الدنيا والآخرة:

(وأصلح لي في ذريتي)

(وإني أعيذها بك وذريتها)

(هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين)

(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي)

(ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا)

، ((رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

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