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لمواجهة سوء الإنترنت"فيس بوك" تطلق تطبيق "ماسنجر لايت" ...

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لمواجهة سوء الإنترنت"فيس بوك" تطلق تطبيق "ماسنجر لايت" ... لمواجهة سوء الإنترنت"فيس بوك" تطلق تطبيق "ماسنجر لايت" ...

أطلقت شركة "فيس بوك" نسخة جديدة مستقلة من تطبيق التراسل الخاص بها ويسمى "ماسنجر لايت".

تهدف الشركة، صاحبة الانتشار الأوسع، من خلال هذا التطبيق إلى جذب المستخدمين في البلدان التي تعاني من سوء خدمات أو قلة انتشار الإنترنت.

كما تهدف "فيس بوك" أيضا إلى تعزيز إمكانية اتصال المستخدمين وتواصلهم مع بعضهم البعض في جميع أنحاء العالم، حيث يقدم التطبيق الجديد الميزات الأساسية المتوفرة للتطبيق الأساسي "ماسنجر".　

وبدأت الشركة في طرح هذا التطبيق في كينيا وتونس وماليزيا وسريلانكا وفنزويلا، على أن يصل إلى باقي الدول خلال الأشهر المقبلة.​

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رئيس قسم الأخبار