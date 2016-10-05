"ناسا" تجيب طفلا "فضوليا" في الرابعة من عمره ...

سمر العشري

في تفاعل غير متوقع، ردت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بصورة سريعة على سؤال طفل مهووس بأمور الفلك.

وحصل غافين كونواي، وهو مدير تسويق في مجال التكنلوجيا، على جواب يشبع فضول ابنه جوش؛ الذي يطرح 3 أسئلة كل يوم قبل أن يلج إلى سريره للنوم.

لكن السؤال الذي بدا معقدا للأب، في إحدى الليالي، هو رغبة الطفل ذي الأعوام الأربعة من العمر، في معرفة سبب توفر كوكب زحل على حلقات، دون غيره من الكواكب.

ولأن الأب لم يعرف الجواب، لجأ إلى محرك البحث على الانترنت عسى أن يتبين الأمر، ويخبر ابنه، لكنه فشل أيضا.

إثر ذلك، بعث الأب باستفسار في الموضوع لوكالة ناسا، وبالتحديد إلى المركز الذي أطلقت به المركبة الفضائية لاستكشاف كوكب زحل.

ولم تمض عشر دقائق، إلا وتلقى الأب جوابا من بريستون ديشيس، أحد مسؤولي التواصل في وكالة الفضاء الأميركية، قال إن سؤال الطفل وجيه، وهو الذي يجدر أن يطرحه العالم.

وأوضحت "ناسا" أن الكواكب الأربعة الأكبر لها، جميعا، حلقات محيطة بها، لكن الفرق يكمن في أن حلقات كوكب زحل أكبر حجما وأكثر إضاءة.

وأضاف أنه بالرغم من عدم معرفة كيفية تشكل تلك الحلقات، إلا أن الراجح هو أنها انشطرت عن أحد أقمار الكوكب المتجمدة، بفعل قوى الجاذبية.

شبكةعيونالإخبارية

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