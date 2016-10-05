السفير السعودي بالقاهرة: نظام جديد لمنح تأشيرات الحج والعمرة يهدف لإتاحة الفرصة أمام الجميع

قال أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن السفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة وقنصليتها، منذ تأسيس السعودية إلى يومنا هذا تقدم تأشيرات العمرة والحج مجانا، ولم تكن تتقاض «مليما» أوجنيها واحدا.

وأضاف «قطان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه تم وضع نظام جديد لمنح تأشيرات العمرة والحج، يهدف في المقام الأول لإتاحة الفرصة للجميع لزيارة الأراضي المقدسة وبيت الله الحرام، موضحًا أنه عند طلب تأشيرة الحج أو العمرة للمرة الأولى تمنح مجانًا، وإذا تقدم نفس الشخص للحصول عليها مرة أخرى، يكون ذلك بمقابل مادي بما يوازي «2000» ريال سعودي.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة بمسمى «2030» تهدف في المقام الأول إلى زيادة أعداد المعتمرين والحجاج في الأعوام القادمة، بالتوازي بما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال توسعة في كل من مكة والمدينة المنورة.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن الجهات المختصة بالمملكة تعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات ونظام «بصمة» للحد من فرص التلاعب في النظام الجديد لمنح تأشيرات الحج والعمرة.