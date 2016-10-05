دراسة : «عدم الأمان الوظيفي» قد يصيبك بالسكري

أكد تحليل جديد، أن الأشخاص الذين يشعرون بقلق من فقد وظائفهم ربما يزيد لديهم احتمال الإصابة بالسكري، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يشعرون بأمان في وظائفهم.

فوفقا للدراسة التي نشرتها “رويترز”، الأربعاء، زادت حالات الإصابة بالسكري بنسبة 19 في المئة لدى الأشخاص الذين لا يشعرون بأمان وظيفي. ولكن لا يمكن لهذه الدراسة إثبات أن عدم الأمان الوظيفي يسبب السكري.

ومع ذلك فقد قالت كبيرة معدي الدراسة جين فيري “في عالم مثالي الشيء الذي أود أن تتوصل إليه هذه الدراسة هو انخفاض عدم الشعور بالأمان الوظيفي، وزيادة في عقود الوظائف الآمنة، ورواتب معقولة”.

وأضافت فيري لـ”رويترز هيلث” إنه يجب على الأشخاص ألا يقلقوا بشكل كبير من هذه النتائج، لأن هذه الدراسة بحثت في خطر الإصابة بالسكري عبر مجموعة كبيرة من الناس.

وتابعت “هذا لن يوضح لكل شخص الأخطار التي يواجهها. نحتاج إلى منهج لصحة السكان، ولخفض تعرض الناس لعدم الشعور بالأمان الوظيفي”.

ويمكن أن تدفع الضغوط المرتبطة بالعمل إلى الإفراط في الأكل، وتجاوز الحد في القيام بأشكال أخرى من السلوك غير الصحي، كما أن هرمونات التوتر يمكن أن تشجع بشكل مباشر على زيادة الوزن أيضًا، وكل هذه الأمور تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسكري.

ولكن إدوين توريس من مؤسسة مونتيفيوري هيلث سيستم في مدينة نيويورك قال إن الدراسة الجديدة أمر يتعين على الأشخاص الذين لا يشعرون بأمان وظيفي أن يضعوه في أذهانهم، ولاسيما الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر كبير للإصابة بالسكري.

وقال توريس الذي لم يشارك في الدراسة “هذه ظاهرة أرى أنها مفيدة، إذا فقدت وظيفتك أو تشعر بعدم أمان وظيفي تأكد أنك تمارس تمارين”.