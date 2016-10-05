استجابة لليوم السابع.. أمن الشرقية يشن حملة على تجار العملة بالزقازيق

كلف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، العقيد أيمن فياض رئيس قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الشرقية، بسرعة شن حملة مكبرة بميدان المحطة، لضبط المتاجرين بالنقد الدولى خارج السوق المصرفية بالمخالفة، وتمكنت الحملة من ضبط بعض التجار، أثناء قيامهم بتغير عملات ورقية لعدد من المواطنين على كورنيش مدينة الزقازيق.

يأتى ذلك استجابة من مدير أمن الشرقية، لشكوى المواطن طلعت سلامة، لبرنامج على هوى مصر الذى يقدمه الإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الذى قرر تبنى اليوم السابع شكوى المواطن وتوصيلها للأجهزة الأمنية بالشرقية.

يذكر أن مباحث الأموال العامة، تمكنت أمس من ضبط صاحب محل أقمشة وعامل بمدينة أبوحماد، وضبط بحوزة الأول على عدد (10450) دولار فئات مختلفة و عدد (500 ) درهم إماراتى فئة الخمسمائة درهم، و عدد (14888) ريال سعودى فئات مختلفة و عدد ( 180 ) جنيها مصريا فئات مختلفة، وبحوزة المتهم الثانى عدد (4640 ) دولارا أمريكيا، فئات مختلفة، و عدد (6780 ) ريالا سعوديا، فئات مختلفة، وعدد (181000) جنيها مصريا فئات مختلفة، وآلة حاسبة ماركةcaiso. ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20354 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016 .