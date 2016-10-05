أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.. أمن الشرقية يشن حملة على تجار العملة بالزقازيق

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.. أمن الشرقية يشن حملة على تجار العملة بالزقازيق استجابة لليوم السابع.. أمن الشرقية يشن حملة على تجار العملة بالزقازيق

>الشرقية- فتحية الديب

كلف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، العقيد أيمن فياض رئيس قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الشرقية، بسرعة شن حملة مكبرة  بميدان المحطة، لضبط  المتاجرين بالنقد الدولى خارج السوق المصرفية بالمخالفة، وتمكنت الحملة من ضبط بعض التجار، أثناء قيامهم بتغير عملات ورقية لعدد من المواطنين على كورنيش مدينة الزقازيق.

يأتى ذلك استجابة من مدير أمن الشرقية، لشكوى المواطن طلعت سلامة، لبرنامج على هوى الذى يقدمه الإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الذى قرر تبنى اليوم السابع شكوى المواطن وتوصيلها للأجهزة الأمنية بالشرقية.

يذكر أن مباحث الأموال العامة، تمكنت أمس من ضبط صاحب محل أقمشة وعامل بمدينة أبوحماد، وضبط بحوزة الأول على عدد (10450) دولار فئات مختلفة و عدد (500 ) درهم إماراتى فئة الخمسمائة درهم، و عدد (14888) ريال سعودى فئات مختلفة و عدد ( 180 ) جنيها مصريا فئات مختلفة، وبحوزة المتهم الثانى عدد (4640 ) دولارا أمريكيا، فئات مختلفة، و عدد (6780 ) ريالا سعوديا، فئات مختلفة، وعدد (181000) جنيها مصريا فئات مختلفة، وآلة حاسبة ماركةcaiso. ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20354 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016 .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر