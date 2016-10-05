3 نواب يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

قدم حسين عشماوى وسولاف درويش وجمال محفوظ أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب بلاغًا للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اتهموه فيه بالسب والقذف، على حد قولهم، حيث قدم النواب صورة مما نشر على حساب وكيل الوزارة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا عبارات اعتبرها النواب تجاوزا وسبًا فى حقهم.

وأكد النواب أن خلافهم مع وكيل وزير الصحة كان بسبب التقاعس فى إسعاف 4 حالات أصيبوا فى حريق نتج عنه وفاة 3 منهم بسبب تأخر إسعافهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدين إن ما حدث جريمة طبية يجب معاقبة المسئولين عنها.

وكان الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اعتذارًا عن استمراره كوكيل لوزارة الصحة.

وكتب نصيف على صفحته بـ"فيس بوك"، "لقد اتخذت قرارًا بعدم الاستمرار كوكيل لوزارة الصحة بالقليوبية وأقدم اعتذارى لمعالى وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء أركان حرب عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، والأستاذة الدكتورة نانيس عادل، والدكتور أحمد محى رئيس قطاع الطب العلاجى وكل القيادات التى عملت تحت إمرتها وللمواطن الفقير بمحافظة القليوبية، وأشهد الله أننى عملت بكل جد واجتهاد على قدر استطاعتى لخدمة المريض الفقير المحتاج للخدمة ولكن وظيفة وكيل وزارة أصبحت ملطشة للأهطل والعبيط واللى يسوى ومايسواش، وأصبحت مستشفيات الصحة مرتع لبعض السادة النواب اللى مش لاقين حاجة يعملوها إلا فى الصحة فأرجو قبول اعتذارى".