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أوناش المرور تزيل حطام حادث تصادم 7 سيارات بدائرى القطامية

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أوناش المرور تزيل حطام حادث تصادم 7 سيارات بدائرى القطامية أوناش المرور تزيل حطام حادث تصادم 7 سيارات بدائرى القطامية

>كتب عبد الرحمن سيد

انتقلت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى موقع حادث تصادم مقطورة و 7 سيارات بمنزل الطريق الدائرى فى القطامية اتجاه ميدان محمد زكى، منذ قليل، لإزالة حطام الحادث بعدما تهشمت السيارات بالكامل فيما يقوم رجال المرور بتسيير حركة للمركبات و تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر.

كانت غرفة عمليات المرور القاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارات أخرى ، ووجه اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة ، بسرعة انتقال رجال المرور إلى مكان الحادث برئاسة العقيد عماد حماد مدير العلاقات العامة للمرور وإخطار الإسعاف لنقل المصابين والعمل على رفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة المركبات.

 

 


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