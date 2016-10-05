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المرور يغلق دائرى التجمع لمدة 6 ساعات بسبب تركيب جسم معدنى لكوبرى مشاة

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المرور يغلق دائرى التجمع لمدة 6 ساعات بسبب تركيب جسم معدنى لكوبرى مشاة المرور يغلق دائرى التجمع لمدة 6 ساعات بسبب تركيب جسم معدنى لكوبرى مشاة

>كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية، عملية غلق جزى للطريق الدائرى فى التجمع الأول لمدة 6 ساعات، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى، وطريق الخدمة أمام مول كايرو فيستيفال وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة السيارات.

 

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 12 صباح الخميس، وحتى الساعة 6 صباحا من ذات اليوم، حيث سيتم رفع جسم معدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق البطىء، وتم إسناد تلك الأعمال لشركة كونكريت للإنشاءات والمقاولات.

 

وأوضح المصدر، أنه سيتم استكمال رفع الجسم المعدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق الدائرى الرئيسى فى الاتجاهين، وسيتم غلق الطريق الرئيسى فقط بمنطقة الأعمال، وتحويل حركة السيارات من الطريق الرئيسى إلى البطىء فى الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، لمنع وقوع الحوادث المرورية بالمكان

 


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