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حبس عامل محاجر لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بأكتوبر

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حبس عامل محاجر لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بأكتوبر حبس عامل محاجر لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بحبس"سمير.ع" عامل محاجر بمنطقة أبو رواش، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا بسماع دوى إطلاق نيران بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح خرطوش وطلقات لذات السلاح وبندقية آلية، وبالتحرى تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من عمال محاجر أبو رواش، بسبب خلافات بينهم، استخدم خلالها المتهم السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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