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إيران : تحذر السفن الحربية السعودية في الخليج ...

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إيران : تحذر السفن الحربية السعودية في الخليج ... إيران : تحذر السفن الحربية السعودية في الخليج ...

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، السفن الحربية من الاقتراب من المياه الإيرانية، في وقت تجري فيه الرياض مناورات "درع الخليج - 1"، التي تشمل تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.
وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني، نقلته رويترز، أن "المناورات البحرية السعودية ستسبب توترا، وتزعزع استقرار الخليج".

وتشارك في المناورات السعودية السفن الحربية، والزوارق السريعة، وطائرات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وقال قائد المناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المناورات تستهدف اختبار الجاهزية القتالية "استعداداً لحماية المصالح البحرية السعودية ضد أي عدوان محتمل".

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