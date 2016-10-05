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"البنك الدولي" : صرف 3 مليارات دولار لمصر خلال 3 أشهر ...

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"البنك الدولي" : صرف 3 مليارات دولار لمصر خلال 3 أشهر ... "البنك الدولي" : صرف 3 مليارات دولار لمصر خلال 3 أشهر ...

قال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك الدولي وافق على صرف الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من حزمة التمويلات الموجهة لمصر خلال 3 إلى 4 شهور .

وكان البنك الدولي قد وافق على منح قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمها البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الاقتصادي.

وأضاف حافظ غانم خلال ندوة عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن البنك الدولي سيوقع مع غدا تمويلا بقيمة 500 مليون دولار ستوجه حصيلته إلى تنمية منطقة الصعيد .

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي قد أكدت بداية سبتمبر الماضي حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي والبالغة مليار دولار، موضحة أن هذه الخطوة تدل على ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي التي وضعته الدولة للإصلاح.

وتعد الاجتماعات السنوية للبنك الدولى منصة يلتقى فيها وزراء التعاون الدولى والمالية والاقتصاد، لمناقشة أوجه التنمية المستدامة ومصادر النمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه العالم، والعمل على تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، خصوصًا في الدول النامية، ودور الشركاء بالتنمية في دعم هذه الدول.

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رئيس قسم الأخبار

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